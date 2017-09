Tacchinardi: "Inter, andando al 50-60% in Italia non vai lontano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex giocatore e ora opinionista, ha commentato così il pari tra Bologna e Inter ai microfoni di Mediaset Premium: "Spalletti non credo sarà felice: l'Inter deve rendersi conto che se gioca al 50-60% in Italia non va lontano. In rosa ha tanti giocatori "anarchici" e se non riescono ad andare al massimo e giocare d'insieme la squadra fa fatica".