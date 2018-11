© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "La gara dei bianconeri contro il Manchester United mi ha trasmesso le stesse sensazioni di una nostra partita del passato contro l’Inter. Uscimmo dal campo sconfitti, ma ancora più convinti della nostra forza. Tanto che Lippi, al rientro negli spogliatoi, ci disse: “Oggi ho capito che vinceremo lo scudetto”. Alla fine lo abbiamo conquistato per davvero. Sono ottimista anche per la Champions della Juventus: l’altra sera sono tornato a casa con la sensazione di una squadra ancora più forte di quello che immaginassi. Non dimenticate che contro il Manchester United tra infortunati e acciaccati mancavano o hanno giocato a mezzo servizio giocatori del calibro di Douglas Costa, Bernardeschi, Emre Can, Mandzukic, Cancelo, Matuidi. Non vedo il bicchiere mezzo pieno, ma praticamente pieno del tutto. Ho visto una squadra fortissima, con un Cristiano Ronaldo impressionante che innalza il livello di tutti i compagni. Quando CR7 si accende, è davvero straordinario. Dal vivo, rispetto alla televisione, fa ancora più effetto. E non mi riferisco soltanto al gol spettacolare".