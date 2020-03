Tacchinardi: "Juventus, vai su Castrovilli. Mi dà l'idea di essere il nuovo Marchisio"

Quando l'emergenza Coronavirus finirà, la Juventus -così come le altre squadre - potrà pianificare con più chiarezza anche io mercato. Nel frattempo, un consiglia arriva da un ex bianconero come Alessio Tacchinardi: "Il centrocampo va migliorato con più ritmo, benzina, dinamicità, questo è un dato lampante. Tonali è un giocatore che mi piace, ma io andrei su Castrovilli. Mi dà l'idea di essere il nuovo Marchisio. In questo momento la Juve deve inserire gente giovane, di gamba, affamata", le sue parole a tuttojuve.com.