Tacchinardi: "Pjaca nella piazza giusta ma è poco sereno"

L'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha detto la sua alla vigilia di Fiorentina-Juventus ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Mi piace il progetto viola. Non capisco perché i tifosi continuino a criticare. La viola è una squadra giovane che va aspettata, non può ambire a qualcosa di grande, per questo i tifosi dovrebbero essere più sereni e criticare meno. Quest'anno mi è piaciuto molto il gioco che la squadra di Pioli ha fatto vedere a San Siro contro l'Inter. Pjaca? E' nella giusta piazza. Però lo vedo poco sereno. Nonostante i viola segnino poco prevedo una partita con gol, c'è bisogno di personalità per mettere in difficoltà la Juve. Ricordi? Ne ho solamente uno: marcare Batistuta non era mai facile, faceva le buche per terra".