"Pjanic è tra i primi 5 centrocampisti d’Europa". Alessio Tacchinardi, 11 stagioni alla Juventus (vincendo, tra le altre cose, cinque scudetti, una Champions e un’Intercontinentale) e ora allenatore del Crema in Serie D non ha dubbi e a La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Lui ha sempre avuto i piedi buoni, non lo scopriamo certo adesso, ma da quando è alla Juve ha fatto passi da gigante. Già Allegri lo aveva migliorato e con Sarri ha proseguito il processo di crescita. Adesso infatti fa bene entrambe le fasi, lo vedi da come si posiziona in campo quando la Juve non ha la palla: è sempre nel posto giusto".

Anche sui paragoni in Europa, invece, Tacchinardi non ha dubbi: "Guardiola avrebbe fatto carte false per averlo al Manchester City ma la Juve ha fatto benissimo a tenerselo stretto. Di giocatori così in questo momento ce ne sono pochissimi e lui è fra i top 5 in Europa. Visto che Modric è in parabola discendente, l’unico che è al suo livello forse è Frenkie de Jong del Barcellona: un centrocampista totale, che sa sempre cosa fare sia con il pallone tra i piedi, sia senza".