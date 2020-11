Tacchinardi sicuro: "Rivincerà la Juventus, l'Inter non mi convince e non mi piace"

L’ex bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it commentando il match di domani tra la Juventus e la Lazio e soffermandosi anche sulla lotta Scudetto: "Mi auguro di vedere in campo i calciatori della Lazio che erano stati bloccati nei giorni scorsi. La Lazio ha dimostrato di avere uno spirito d'acciatio e di essere una squadra durissima da battere. Si tratta di due compagini in salute, con delle caratteristiche di gioco molto diverse. Prevedo una partita tosta, la Juventus è alla ricerca di conferme dopo i miglioramenti che si sono visti nelle ultime gare. A livello di campionato, credo che quella di domenica sia la partita per i bianconeri per avere delle certezze in più. Mi auguro sia una gara bellissima, sarà sicuramente tosta".

Sulla Serie A: "La Juventus vincerà nuovamente lo Scudetto. L'Inter era quella che poteva insidiarla, ma non mi convince, non mi piace. La Lazio la posiziono al quarto posto, dopo Juventus, Inter, Napoli. Ha un allenatore bravo, una società preparata, giocatori forti. Credo che anche quest'anno possa qualificarsi in Champions League. Non mi sarei aspettato un rendimento da allenatore così importante per Simone Inzaghi. Non pensavo potesse arrivare a questi livelli, sono felicissimo per lui. Mi aspettavo anche una chiamata molto importante quest'estate, tipo quella della Juventus, lo reputo uno dei migliori in assoluto. Di strada ne abbia fatta molta in una piazza difficile, con pressioni. Mi ha stupito questo carattere guerriero, si è letteralmente trasformato. È un avversario che ti mette sempre in grande difficoltà, la Lazio è una squadra fastidiosa da incontrare".