Tacchinardi su Chiesa: "È più avvelenato di altri. Saprà reggere la pressione"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Torino: "Secondo me la Juve è ancora favorita ma parliamo di dettagli. Mezzo passo avanti all'Inter e un po' di più rispetto ad Atalanta e Napoli. Il mercato? Con Chiesa la squadra è completa. E parlando di lui penso che saprà reggere la pressione. Rispetto ad altri mi sembra più cattivo e avvelenato, nel senso positivo del termine. Giocare in una big non è da tutti e penso che lui e Kulusevski abbiano la stoffa per farlo".