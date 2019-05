Tacconi: "Mourinho-Juventus? Dopo cinque vittorie tutto dimenticato"

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera nel corso della trasmissione "Cose di Calcio": "L'addio di Allegri? È lo stile Moggi. Quando Moggi diceva "No, lo teniamo con noi per 20 anni", era già venduto. Mai fidarsi. Chi sarà il prossimo allenatore? La Juve sta preparando un top player come allenatore. Ci sarà qualche sorpresa sicuramente: Mourinho e Guardiola mi vengono in mente. Si dovrà investire su un allenatore che faccia vincere. Come stile Juve Guardiola e Inzaghi. Anche Sarri e Mourinho sono ottimi allenatori, che con quattro/cinque vittorie possono far dimenticare tutto".