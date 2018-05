Tacconi: "Perin? Vada ovunque, ma non alla Juventus"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ai microfoni de Il Secolo XIX ha sconsigliato al portiere del Genoa Mattia Perin di trasferirsi a Torino: "Non condivido la scelta di Perin di andare alla Juve: è il capitano del Genoa, ha 25 anni, è bravissimo: perché deve rischiare di giocare solo una parte della stagione? Fossi in lui andrei altrove, ovunque, ma non alla Juve: al Napoli, alla Roma".