L'ex storico portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo e delle recenti "polemiche" dopo la sostituzione contro il Milan: "Ronaldo non sarà mai come gli altri, è un po' come il "mio" Platini. Giocatori così possono fare quello che vogliono. Sarri mi ricorda Trapattoni: dovrà mediare con attenzione".