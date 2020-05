Tacconi sulla tragedia dell'Hysel: "Consapevoli che non avremmo dovuto giocare quella partita"

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai Rai2 nell’anniversario della tragedia dell’Heysel a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni fra i bianconeri e il Liverpool terminata con la morte di 39 persone: “Non si può tornare in bara dopo una partita di calcio. Eravamo consapevoli che non avremmo dovuto giocare quella partita ma ci hanno obbligati. E’ giusto ricordare quelle 39 persone che non ci sono più”.

Spazio poi ai temi d’attualità, con le attenzioni centrate sulla ripresa del campionato: “Serie A e Serie B non avranno problemi. Per la C e non professionisti è un discorso diverso perché si trovano completamente senza introiti. Le porte chiuse? Per un calciatore il pubblico è fondamentale. Spero che si possa riaprire il prima possibile”.