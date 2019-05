Taddei: "Brescia, Tonali dovrebbe rimanere ancora un anno"

© foto di Federico De Luca

Nel Live Show di MC Sport, ha parlato Riccardo Taddei, ex calciatore e attuale vice di Luca D'Angelo al Pisa.

Sul Brescia

"E’ una piazza che era abituata a giocare spesso per vincere in B o salvarsi in A. Era da qualche anno che era fuori dalla lotta promozione. E’ stata un’attesa incredibile, è stata una soddisfazione enorme per il Brescia e per la città. Una soddisfazione per una squadra giovane, che neanche era tra le favorite ad inizio anno".

Su Tonali

"Cosa gli consiglierei? Da esterno direi di rimanere ancora un anno a Brescia. Confrontarsi al primo anno in A, così giovane, in un ambiente conosciuto, gli può dare un grande vantaggio. E se mantiene queste prestazioni anche in A, ne gioverebbe anche il Brescia".

Sul Pisa e la sua nuova avventura

"Quest’anno ci ha messo a dura prova, non solo noi del Pisa ma di tutte. Sia dal punto di vista fisico che dell’organizzazione del lavoro e mentale. Il nostro girone si è delineato solo nelle ultime settimane tra partite da recuperare e penalizzazioni. Difficoltà psicologiche e di gestione grandi. Quando smetti di giocare, ti prepari a situazioni nuove, prima riesci a calarti nel ruolo e più vantaggi hai. E io sono contento di questa nuova avventura. Come nasce la mia decisione? Smettere di fare il calciatore non è semplice, ma per me lo è stato perché sono sempre stato critico su me stesso. Si stava spegnendo la fiamma del primeggiare, del dare sempre un contributo importante. Quando me ne sono accorto, ho preferito fare un passo indietro. Mi sento portato a stare sul campo, non di stare dietro ad una scrivania. Quello che ho vissuto sul campo e sulla mia pelle spero di poterlo dare ai giovani, di poterli aiutare nell’affrontare anche le difficoltà".