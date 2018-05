Taffarel: "Alisson pronto a giocare in una squadra come il Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Taffarel, ex portiere campione del Mondo col Brasile nel 1994, ha parlato a Marca commentando le prestazione di Alisson, numero della Roma e della Nazionale verdeoro: "Non so se andrà via da Roma, ma sicuramente è pronto per giocare in una squadra come il Real Madrid o in qualsiasi altra squadra di livello. Conoscevamo già il suo potenziale, già prima che venisse fuori grazie alle sue attuali prestazioni. E' uno dei migliori al mondo".