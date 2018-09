Taglialatela: "Napoli in rodaggio, Lafont somiglia a Donnarumma"

Pino Taglialatela, ex portiere di Napoli e Fiorentina, ha anticipato i temi della sfida di domani tra gli azzurri e i viola. "Il Napoli è ancora in fase di rodaggio ma si intravedono segnali positivi. La sconfitta di Genova era un po’ nell’aria, anche con Lazio e Milan si erano visti dei difetti, andare sempre sotto e poi recuperare non è semplice. C’è bisogno di un po’ di tempo per trovare la quadratura giusta, ovviamente le partite non le vinci solamente con il nome e con la Sampdoria si è visto. Non possiamo pretendere tutto e subito da Ancelotti e dalla squadra ma il 3 a 0 di Genova sarà servito a riportare tutti con i piedi per terra", le parole di Batman (questo il suo soprannome, ndr) attraverso il quotidiano partenopeo Il Roma. Taglialatela ha poi proseguito parlato del portiere viola Alban Lafont, che dovrebbe saltare l'appuntamento per infortunio: "Me ne hanno parlato benissimo, l’ho visto giocare un po’ di volte e somiglia a Donnarumma. E’ un profilo molto interessante, vedremo se recupererà in tempo per la partita con il Napoli. Drągowski non lo conosco, quindi non mi esprimo", ha detto.