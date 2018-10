Taglialatela su Meret: "E' un grande, farà la differenza"

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

Giornale di Sicilia: "A Nesto la nazionale non fa bene"

Pescara, i convocati di Pillon: prima chiamata per il Millennial Faggioli

Foggia, Loiacono: "Iemmello è un lusso per la B"

Cosenza, respinto il ricorso per il ko a tavolino con l'Hellas

Padova, Bisoli: "Crotone favorito, ma non partiamo battuti"

Pino Taglialatela , ex portiere azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : "Meret è un portiere vero, non vedo l'ora di vederlo con la maglia del Napoli, con la maglia di una grande squadra. Quando rientrerà farà la differenza tra i pali perché è un grande estremo difensore. Sono molto curioso di vederlo. Scudetto? Era prevedibile pagare un po' lo scotto del nuovo allenatore, ma credo che Ancelotti abbia fatto dei miracoli".

