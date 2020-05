Tagliavento torna sul gol di Muntari: "Che errore. Con il VAR non avrei sbagliato"

vedi letture

"Il gol di Muntari è il mio errore più evidente, oggi sarebbe evitato in un decimo di secondo con il Var". Paolo Tagliavento, arbitro della partita che di fatto lanciò la Juve di Conte verso lo scudetto, è tornato a parlare di quell'episodio, che secondo lui con la tecnologia attuale avrebbe potuto essere facilmente corretto. Febbraio 2012, Allegri (allora sulla panchina rossonera) e Conte, faccia a faccia per mettere le mani sullo scudetto. "Quando non avevamo gli addizionali, né la Goal Line Technology, uno dei parametri era che i gol-non gol potesse verificarli solo l’assistente. Lui ebbe la certezza che la palla non era entrata", le sue parole a Radio Punto Nuovo.