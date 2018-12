© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Conosco Koulibaly e mi ha fatto male vedere quelle situazioni. Sono algerino e non ho mai vissuto sulla mia pelle certe cose che francamente non capisco". Così Saphir Taider, centrocampista del Montreal Impact ed ex Inter, Bologna e Sassuolo, ai microfoni di "Pezzi da 90" sull'emittente umbra Radio Onda Libera, su quanto accaduto a San Siro durante Inter-Napoli