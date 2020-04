Tamponi ai giocatori della Liga, l'Assocalciatori. "Priorità a chi ne ha più bisogno"

vedi letture

L'Associazione dei calciatori spagnoli (AFE) ha inviato due lettere, al Ministero della salute e e al Consiglio sportivo superiore (CSD). In esse, l'EFE trasmette nuovamente la preoccupazione dei calciatori di Prima e Seconda Divisione riguardo al ritorno agli allenamento e allo svolgimento di test, comprendendo che questa decisione dovrebbe essere presa dal Governo. Sottolinea che i calciatori hanno dichiarato, negli incontri che si sono tenuti, che ritengono che ci siano altre persone ad aver maggiormente bisogno dei test e di accedere a determinate attrezzature mediche in questo momento.

Non vogliamo generare polemiche: la pandemia ha causato migliaia di vittime e la salute pubblica non è una questione di pochi ma dell'intera società. Come lavoratori, i calciatori si conformeranno alle prescrizioni indicate dai club. È assolutamente necessario che il governo faccia chiarezza sull'argomento.