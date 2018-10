Tapiro d'Oro a Wanda Nara: "Vince sempre la verità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vince sempre la verità". Così Wanda Nara ha risposto al giornalista Valerio Staffelli, intento a consegnarle un Tapiro d'oro per la richiesta di condanna a quattro mesi di carcere avanzata dalla Procura di Milano per aver condiviso sui social alcuni dati personali (tra cui il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez (Clicca qui per leggere) . L'agente del capitano nerazzurro ha negato le accuse a suo carico.