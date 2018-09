© foto di Federico De Luca

"Italia, basta esperimenti. Mancini trovi un'identità". Consueto appuntamento sulle pagine de La Stampa con Marco Tardelli, che scrive al ct Roberto Mancini: "Se vuoi fare la rivoluzione devi avere il coraggio di cambiare, cambiare molto, profondamente, dall’alto al basso, convogliando tutte le energie sulla squadra, la selezione dei suoi componenti. Manda a quel paese tutti quelli che parlano di giocatori in erba: tu, a 17 anni, e non eri il solo, già eri un fuoriclasse. Parecchi titolari in Nazionale, a 21-22 anni venivano mandati a giocare il Mondiale. E magari lo vincevano. Non voglio recriminare sul passato, per carità. Tu e solo tu potrai determinare questo cambio di direzione".