Tardelli: "Bernardeschi top da centrocampista. Lo dice anche Allegri"

© foto di Federico De Luca

Marco Tardelli, storico ex centrocampista della Nazionale campione del mondo nel 1982 ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Bernardeschi può diventare un grande centrocampista. Se capisce i movimenti e i tempi può diventarlo e a me piacerebbe molto. Ne ho parlato anche con Allegri e mi ha confidato che anche per lui potrà diventare un centrocampista di alto livello. Mi piacerebbe diventasse un titolare di questa Juventus, lui non può essere solo quello che entra e risolve le partite. Se parliamo dei 2-3 giocatori italiani emergenti, lui non può certo mancare".