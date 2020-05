Tardelli contro Tommasi: "Si è accorto dei calciatori in difficoltà, meglio tardi che mai..."

Marco Tardelli, candidato alla presidenza dell'AIC, ha parlato ai microfoni dell'Adnkronos lanciando una frecciata a Damiano Tommasi, presidente in carica del sindacato dei calciatori: "Prendo atto con grande entusiasmo del fatto che Damiano Tommasi e l’attuale dirigenza dell’Associazione Italiana Calciatori si siano finalmente accorti del problema dei loro associati in difficoltà, a due mesi dal lockdown in tutta Italia. Meglio tardi che mai. Condivido anche con Tommasi e con l’Aic l’entusiasmo per i soldi stanziati dal ministro Spadafora e dal governo - prosegue il campione del mondo 1982, come riportato da Adnkronos -, visto che sono gli unici elargiti a migliaia di atleti, grazie a una legge dello Stato e all’esecutivo, non all’Associazione. Ho il piacere di informare il presidente uscente che il vero fondo a cui attingere non è quello a cui fa riferimento, appena istituito. Ma lo invito a utilizzare – come da me pubblicamente suggerito più volte in queste settimane – i soldi per gli associati che sono nel Fondo Assistenza Mutuo Soccorso che, bilanci alla mano, disponeva di 8 milioni 300mila euro al 31 dicembre 2018".