Tardelli: "Esultanza dell'82 uscita un po' così. Heysel? Non ritengo di aver vinto la Champions"

Ospite della diretta Instagram di Bobo Vieri, Marco Tardelli ha ricordato alcuni episodi della sua carriera, a partire dalla celebre esultanza con la maglia dell'Italia al Mundial del 1982: "È venuta una cosa bella. L'avevo preparata, sapevo di fare gol al Mondiale e l'avevo preparata. No, scherzo: è uscita un po' così, è venuta fuori la gioia. Vincere il Mondiale è il massimo della vita, è un traguardo incredibile. Io mi sentivo un po' matto".

Hai vinto tanto, anche una Coppa dei Campioni.

"Ne ho vinta una, ma è stata una sconfitta del calcio. Non ritengo di aver vinto la Coppa dei Campioni, non la ricordo volentieri. Ce l'ho nel curriculum, ma è un pezzetto che non mi piace ricordare".

Tornare ad allenare?

"Mah, ti dirò, sono abbastanza felice così, sto bene come sto ora. Ho un carattere particolare, forse difficile, magari non è il mio. E forse non sono neanche capace. Almeno, per qualcuno forse non sono capace".