Tardelli: "Hysel la pagina più nera della carriera. Siamo stati obbligati dalla UEFA"

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai Rai2 nell’anniversario della tragedia dell’Heysel a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni fra i bianconeri e il Liverpool terminata con la morte di 39 persone: “Era iniziato tutto bene poi sono arrivati i tafferugli. Noi eravamo negli spogliatoi senza sapere quale fosse bene il problema. Abbiamo cercato di calmare i tifosi della Juve che erano nella tribuna dove sono nati i tafferugli. Alla fine si sono calmati. La gara non si doveva giocare ma le regole UEFA dicevano altro. C’è stato qualcosa di superiore alla vita umana. E’ stata una sconfitta del calcio e dello sport. Non è mai stata per me una vittoria. E’ una delle pagine più nere della mia carriera".

Spazio poi al commento della situazione attuale del calcio italiano: "Vedo molto lavoro per il Ministro Spadafora che dovrà ancora impegnarsi per il rilancio del sistema. Il calcio deve essere riformato, che guardi alla base, che protegga le categorie più deboli. I gol in chiaro? Spero che si riesca a farlo e che si appianino le polemiche”.