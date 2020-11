Tardelli: "Inter totalmente dipendente da Lukaku. Eriksen? Abituato a calcio diverso"

Marco Tardelli, campione del mondo 1982, parlando a Gazza Talk analizza così le difficoltà dell'Inter in questo inizio di stagione: "E' un campionato strano, a Inter, Juve e Milan manca qualcosa. Pirlo sta cercando il gioco, i nerazzurri sono totalmente dipendenti da Lukaku, mentre i rossoneri si sono lasciati sfuggire una grande occasioni. Manca qualcosa a centrocampo, al di là del furore di Conte. Antonio è sempre stato ottimo, ha sempre aggiunto qualcosa in più alle sue squadre. Vidal è un ottimo giocatore ma gioca sotto i livelli del passato, mentre Eriksen non si trova in campo perché abituato a un tipo di calcio diverso dal nostro. C'è un rapporto difficile con l'ambiente, succede che alcuni giocatori non si trovino in certi ambienti".