Tardelli: "Lazio-Napoli non mi ha emozionato. Biancocelesti da rivedere col doppio impegno"

Intervenuto negli studi della ‘Domenica Sportiva’, l’ex centrocampista Marco Tardelli analizza così il big match dell’Olimpico e la vittoria della Lazio sul Napoli: “A me non è piaciuta questa partita, non mi ha emozionato la Lazio come il gioco e tantomeno il Napoli, anche se sono arrivate due grandi giocate di due singoli. Bisognerà rivedere qualcosa, penso comunque che Inzaghi stia facendo un grande lavoro. Intanto è passato in coppa, ma forse non ha una rosa adeguata a gestire il doppio impegno, quindi qualcosa sul mercato secondo me va fatto”.