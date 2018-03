Tardelli, Mauro e Ravanelli in coro: "Dybala convincerà Sampaoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dybala andrà in Russia". Tengono banco le critiche di Jorge Sampaoli nei confronti di Paulo Dybala, ma l'attaccante della Juventus vuole conquistare il biglietto per il mondiale. E ce la farà: ne sono convinti tre ex bianconeri come Marco Tardelli, Massimo Mauro e Fabrizio Ravanelli, che al Corriere dello Sport spiegano la loro convinzione: Sampaoli si ricrederà.