© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale italiana, Marco Tardelli, si è espresso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul suo possibile erede Nicolò Barella e sui nerazzurri più in generale: "Sicuramente rivedo in Barella tante delle mie caratteristiche di giocatore: la capacità di andare negli spazi, di verticalizzare in cerca del gol, di recuperare palloni, di andare dovunque. Forse, gli manca il colpo di testa: io ero bravo a inserirmi e colpire".

L'arrivo di Eriksen?

"Probabilmente sarà Sensi a pagarne le conseguenze, e mi spiace davvero. Perché è italiano, perché poteva essere utilissimo all’Inter e alla Nazionale, e lo sarà sempre, ma forse avrà meno spazio. E questo anche per Mancini sarà un problema".