Tardelli: "Napoli a fine ciclo. Ricorda la mia Inter del dopo Lippi"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Il Mattino, Marco Tardelli parla della crisi del Napoli paragonandola a quella dell'Inter che allenò nel 2000. Partenopei alla fine di un ciclo? "Tutti i segnali lo dicono. Tutto è diventato difficile in campo, l'uscita di Allan è il segnale evidente delle cose che non vanno. È uno spogliatoio non sereno, dove magari atteggiamenti arroganti che una volta erano perdonati edesso non vengono più perdonati dagli altri".

Mai vissuto situazioni simili?

"Le stagioni di fine ciclo le grandi squadre le vivono male. Io all'Inter del dopo Lippi trovai qualcosa che ricorda il Napoli di adesso. E non è mai facile raddrizzare le cose quando si mettono male".