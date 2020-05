Tardelli: "Polemiche sugli orari non giuste, mi sembra che in Europa si giochi di pomeriggio"

L'ex calciatore e allenatore Marco Tardelli, ospite de La Domenica Sportiva su Rai 2, commenta la ripresa della Serie A, iniziando dalla questione orari: "Secondo me le polemiche non sono giuste, è un'emergenza e mi sembra già tanto che si ricominci. Sembrava sempre di arrivare al traguardo e poi tornare indietro per via di queste discussioni prima dai club e poi dai calciatori... Mi sembra che in Europa si giochi tranquillamente anche nel pomeriggio, sarà un calcio diverso ma speriamo sia divertente: i giocatori daranno comunque il massimo. A livello di testa e aggressività cambierà abbastanza, sicuramente non vedremo un calcio bellissimo, mancheranno passione e scontri. Non credo ci sarà però il problema del caldo, i calciatori si adattano a tutto, ricordiamoci poi che ci saranno anche cinque cambi. Quello potrebbe fare la differenza, la qualità dei subentri".