Tardelli scherza: "I tedeschi mi temono"

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Southampton, rinnovo per l'artefice della salvezza Hughes

Sporting Lisbona, Record: "Acuña non torna"

Krasnodar, rinforzo in difesa dall'Anderlecht: ecco Spahic

City, Yaya Touré in scadenza: può raggiungere Garcia in Francia

Real Madrid, Marcelo: "Salah? Non c'è solo lui. Vogliamo vincere ancora"

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Mi pare evidente che i tedeschi mi temano ancora, vorrà dire che entrerò in politica...". Marco Tardelli replica scherzando al telefono con l'Ansa agli attacchi della Bild Zeitung che ritiene offensiva verso la Germania l'ipotesi di un mini Bot con l'immagine dell'esultanza del centrocampista azzurro dopo il gol nella finale vinta al Mondiale 1982. "Mi sembra che questa storia delle vignette - si limita ad aggiungere Tardelli, tornando serio - sia una grande sciocchezza da parte loro. Quanto alla Bild Zeitung e all'ipotesi che la mia immagine serva a deridere, il giornale tedesco è fuori strada".

