Tardelli su Marotta: "Deve essere successo qualcosa di non positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai, l’ex bianconero Marco Tardelli dice la sua sulle dichiarazioni rilasciate oggi da Giuseppe Marotta: “Sicuramente è successo qualcosa, altrimenti non vedo perché la Juventus abbia bisogno di cambiare Marotta. Sembrava che non ci fossero problemi per il rinnovo, non so cosa sia accaduto, ma qualcosa è accaduto di non positivo”.