Tassotti: "Ancelotti finalmente in Italia, vederlo a Napoli è sorprendente"

© foto di PHOTOVIEWS

Mauro Tassotti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Carlo Ancelotti, prossimo avversario del Milan in campionato: "Finalmente è tornato in Italia. E’ molto bello ritrovarlo nel nostro campionato, anche lui ha contribuito ad alzarne il livello. Ha fatto un bel giro, non si è fatto mancare nulla ed è stimolante anche la destinazione: vederlo a Napoli è qualcosa di particolare e sorprendente. Grazie al suo passato e alle sue doti umane ha messo d’accordo tutti. Non credo che a Napoli si sentano orfani di Sarri, sebbene Maurizio abbia fatto grandi cose. Sul lavoro com'è? Con Carlo è facile lavorare perché è molto pacato. Non l’ho mai visto andare in escandescenza e il motivo è tanto semplice quanto importante: lui sa molto bene che per poter aiutare la squadra occorre restare lucidi e freddi. Ha una competenza enorme che gli deriva dal lavoro con Liedholm e Sacchi. E’ un allenatore molto pratico e intelligente, sta mettendo mano al Napoli senza stravolgerlo. Deve solo farlo diventare un po’ meno riconoscibile e ripetitivo in alcune fasi di gioco".