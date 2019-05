Tassotti sul Milan: "Maldini quest'anno ha studiato, ora è pronto al salto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Mauro Tassotti ha parlato di Leonardo e Maldini: "La loro presenza ha significato moltissimo per i tifosi. San Siro riempito da 50mila, a volte 60mila cuori rossoneri non è un caso, lo si deve anche a dirigenti che hanno dato tanto a questo club. Credo che Paolo abbia usato quest’anno per studiare, imparare. Ora sarebbe pronto a un salto di qualità nel ruolo, fa parte del percorso che ha intrapreso in questa nuova veste".