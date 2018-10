Tassotti sull'Italia: "Può battere il Portogallo. Verratti nuovo innesto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina e storico ex milanista, ha parlato a "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai Uno: "Mi è sembrata un'ottima Italia. Contro di noi hanno giocato un'ottima ora di gioco, prima dei cambi e ieri sera si sono confermati. La forza degli attaccanti veloci e piccoli gli ha dato qualcosa in più. L'inserimento di Barella mi è sembrato ottimo come per Verratti. Fino a qui era un'assenza per questa squadra, invece ora mi è sembrato un bell'innesto per la Nazionale. L'Italia a San Siro ha la possibilità di battere il Portogallo. Da qui a quando dovranno scendere in campo a Milano, possono crescere ancora molto. L'assenza di un attaccante di peso? Non credo sia una rinuncia definitiva. A volte le cose nascono dall'emergenza, come è accaduto in questo caso. Non c'erano punte in forma per scendere in campo dal 1'. Non so se da domani la Nazionale continuerà a giocare con tre punte piccole davanti, ma bisogna ricordarci che lasciare fuori uno che fa 40 gol all'anno come Immobile è dura".