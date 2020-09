Tatarusanu al Milan: le prime immagini della firma e della nuova maglia rossonera

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha annunciato l'ingaggio del portiere rumeno Ciprian Tatarusanu (il portiere si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023). Sui social del club, ecco le prime immagini del giocatore al momento della firma:

The first day a Rossonero. A day you never forget, Ciprian 🔴⚫

Il primo giorno in rossonero non si scorda mai 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/BGsbc9ReJS

— AC Milan (@acmilan) September 12, 2020