In vista della sfida di domani contro la Fiorentina Women's il tecnico del Tavagnacco Marco Rossi ha parlato così ai microfoni del sito della società friulana: “Con la Fiorentina dovremo sfoderare una prestazione superiore rispetto a quella di Bari, perché giochiamo davanti al nostro pubblico e avremo di fronte un avversario di livello. Cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che non sarà facile. Le ragazze sono tornate da Bari con un atteggiamento positivo e con la voglia di fare bene in questa ultima fase del campionato - conclude Rossi -, l’obiettivo è fare punti anche con le squadre forti come la Fiorentina”.