Tavecchio: “Un errore VAR senza Champions”

L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha concesso una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), rompendo il silenzio dopo le dimissioni da capo del calcio italiano seguite alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale di Russia 2018. Tavecchio è stato intervistato dal nostro direttore, Michele Criscitiello ed è intervenuto anche sul tema del Var e del peso politico del calcio italiano in Europa alla luce degli errori arbitrali delle ultime settimane nelle manifestazioni internazionali. “Il Var? L'abbiamo inventato, l'abbiamo portato con Blatter. Blatter nel 2014 ha fatto il Var su un rapporto preferenziale con l'Italia. L'abbiamo fatto anche seguendo le orme di quel buon uomo che era Biscardi che tutti i giorni parlava di moviola in campo. L'unico che l'ha sposato sono stato io. Oggi tutti si mettono la medaglia del Var. Vorrei che guardaste i giornali di quell'epoca per vedere di cosa si diceva del Var, adesso è una necessità. Champions senza? Il mio pensiero era che la pressione doveva essere fatta subito per utilizzare nella Uefa e nella Champions il Var. E' incredibile che i giocatori che in una partita di campionato italiano, dove gli interessi sono molto meno di una partita di Champions, hanno uno strumento di garanzia così importante, e la settimana dopo al Bernabeu non ci sono i diritti di garanzia. E' un errore colossale. La cosa che mi spiacque molto fu che Ceferin non approvò subito l'operazione del Var e questo glielo rimproverai. Noi siamo in momento particolare di rapporti e per queste storie non deve succedere che l'Europa resti fuori da questo contesto. Il Var è una questione di giustizia e di chiarezza, è una questione di obiettività perchè i mezzi che avete voi sono obiettivamente certi e quindi la giustizia trionfa. In Italia adesso tutti dicono che ci vuole il Var. Nessuno parla di Biscardi per onestà e di Carlo Tavecchio”.