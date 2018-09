Tavecchio: "Commissario in FIGC inutile. Serve limite stranieri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, torna a parlare del momento della Federazione, come riportato da Tuttosport: "Non condivido gli attacchi che sta ricevendo la FIGC. Il bilancio della FIGC è di 170 milioni, 130 ricavati con mezzi propri, gli altri soldi provengono dal Coni. E poi ci sono i diritti tv. La Serie A non la tiene in piedi Sky, bensì la gente e i tifosi che pagano il canone. I fatti confermano la mia tesi e cioè che la federazione non aveva bisogno di un commissario. La Nazionale? Serve un limite agli stranieri, io avevo proposto a livello europeo un provvedimento che ponesse un limite di 5 per squadra. Ma niente. Se vogliamo cambiare qualcosa questa è la strada".