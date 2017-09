Tavecchio: "In Serie A presunto accordo ponte"

Numero 1 della Federcalcio: "Si voti con coscienza"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 SET - "C'è un presunto accordo in Lega di Serie A: un presidente 'ponte' e un'assemblea entro tre mesi per eleggere un nuovo presidente. La prossima assemblea dovranno farla con i principi ispiratori che abbiamo dato noi, non c'è santo che tenga". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, parlando della prossima assemblea della Lega di Serie A, in programma mercoledì a Milano. Parlando a margine del Consiglio di oggi, il presidente della Figc ha spiegato nel dettaglio che, "dopo lunga e penosa malattia, l'assemblea, informata metodicamente, non ha finora individuato una governance che tenesse conto delle indicazioni che emergono dalle proposte del commissario. Davanti alla richiesta di riconfermare l'organigramma esistente - ha precisato Tavecchio - il commissario ha ritenuto, con un documento a parte, di segnalare la posizione univoca, propria e dei commissari e subcommissari". "Non so cosa succederà il 6 settembre, ma la richiesta è un presidente a tempo", ha attaccato il capo del calcio italiano.