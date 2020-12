Tecca sull'Atalanta: "Si va d'accordo anche se non si è amici: è quello che serve ora"

vedi letture

Massimo Tecca, giornalista di SKY, ha parlato dopo la sfida vinta dai nerazzurri contro l'Ajax. "Sì, i risultati danno fiducia, ti portano ad aumentare l’autostima del gruppo. Quindi fanno bene da tutti i punti di vista, si va d’accordo anche se non si è amici, è quello che serve all’Atalanta in questo momento. Serve spirito di squadra e solidarietà: in campo non è mai mancato, quello che succede fuori non depone in questo momento a favore”.