Telefonata Trump-Putin sui piani contro il Coronavirus e sul taglio alla produzione di petrolio

Telefonata a tre fra gli Stati Uniti, la Russia e l'Arabia Saudita. Nella notte di giovedì, infatti, Donald Trump ha parlato con Vladimir Putin e re Salman bin Abdulaziz. Tra i temi di discussione, le misure per combattere la pandemia Coronavirus a livello globale e in particolare il nuovo accordo OPEC (l'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) per tagliare la produzione di greggio, con l'obiettivo di evitare un ulteriore crollo dei prezzi, in un momento di scarsa richiesta a livello planetario.