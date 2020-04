Tenta di far schiantare treno contro nave ospedale: "Era sospetta". Arrestato a Los Angeles

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Los Angeles, California, per aver tentato di far schiantare un treno operante nel porto della città contro la USNS Mercy, una nave ospedale da tempo ormeggiata nel Port of Los Angeles per trattare i pazienti contagiati da Coronavirus. L’uomo, Eduardo Moreno, avrebbe confessato il crimine, spiegando che la nave gli sembrava “sospetta” e che non fosse in realtà lì per gli scopi dichiarati quanto per un ipotetico colpo di Stato.