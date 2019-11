Tentò di rubare orologio a Kolasinac e Ozil: condannato a 10 anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un uomo di 30 anni è stato condannato a 10 anni di carcere dopo la tentata rapina nei confronti di Mesut Ozil e Sead Kolasinac, entrambi giocatori dell'Arsenal. Secondo quanto appurato dalla Harrow Crown Court, il ragazzo e il suo complice non avevano fatto i conti con il coraggio del difensore bosniaco Kolasinac, che ha affrontato coraggiosamente i due ladri armati di coltello: l'obiettivo era un orologio da 200.000 sterline. “Il suo compagno di squadra Ozil ha guidato l’auto via dall’imboscata mentre i due ladri li hanno seguiti a bordo di un ciclomotore rubato mentre tiravano delle pietre”, spiega SkySports. Il 30enne era stato rilasciato da poco dopo una condanna di 42 mesi per furto con scasso.