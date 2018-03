Teotino sulla tragedia Astori: "Tornerà un calcio normale?"

© foto di Federico De Luca 2018

"Silenzio. Commozione. Silenzio. Dolore. Silenzio. Rispetto. Silenzio. Non solo a Firenze, rispetto sui campi di tutta Italia. Una domenica speciale". Lo scrive Gianfranco Teotino su Il Messaggero che, nel suo commento, si chiede se "questo mondo del calcio, spesso raccontato come gretto, amorale, violento, razzista persino, a trasformare uno stato d'animo emozionale in un modo di essere normale? I segnali finora sono incoraggianti".