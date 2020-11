Terapie e lavoro in campo per Osimhen, palestra Ospina. Il report completo del Napoli

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la quarta giornata di Europa League in programma domani al San Paolo (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello ed esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen. Lavoro in palestra per Ospina, conclude la nota ufficiale del club.