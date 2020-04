Terim: "Coronavirus? Niente sarà come prima. Attendo la Juventus in finale a Istanbul"

Fatih Terim, ex tecnico di Milan e Fiorentina ora ancora allenatore di successo al Galatasaray in Turchia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dopo aver conosciuto da vicino il Coronavirus: "La parola paura non basta per descrivere ciò che ho vissuto. Niente sarà più come prima, sia a livello personale che mondiale". Passando a parlare di calcio, la finale della Champions è prevista a Istanbul: "Mi piace l'idea di giocare semifinali e finale tutte in città. Siamo pronti per ospitare questo genere di eventi. La Juve? Certo che ha la possibilità di vincerla". Infine, un pensiero sulle sue ex squadre in Italia: "Mi dispiace vedere il Milan sempre così lontano dalla lotta scudetto, ma anche la Fiorentina. Spero che torneranno entrambe presto al loro posto".