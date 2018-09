Terza Coppa Europea, la ECA spinge: la Uefa non si opporrà

© foto di Gaetano Mocciaro

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla terza coppa che la ECA ha spiegato aver avuto oggi luce verde da parte delle istituzioni calcistiche. Dal 2021, infatti, l'intenzione è che ci sia una terza competizione: dopo la quasi rottura per la possibile nascita della Superlega, adesso con Uefa e Fifa il dialogo è proficuo e non ci sarà un no da parte della massima istituzione europea. Di certo, non cambierà il format della nuova Champions 4x4.