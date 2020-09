Tesser su Frabotta: "Non avevo dubbi che potesse arrivare a livello medio-alti in Serie A"

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato ai taccuini di TuttoJuve.com la prestazione del suo ex esterno, ora bianconero, Gianluca Frabotta: "Sono rimasto un po' sorpreso dalla velocità con cui Pirlo lo ha schierato titolare. Il ragazzo ha qualità importanti, ma è giovane e deve crescere sotto il profilo dell'esperienza e della personalità. Che tipo di giocatore è Gianluca? Ha un buon sinistro, una tecnica molto elevata. Bravo in fase offensiva, quindi ottimo come quinto di un centrocampo, deve migliorare in quella difensiva. Mi impressiona la serenità con cui gioca, ha la testa giusta per fare il professionista. Frabotta può diventare un campione? E' presto per dirlo. Non avevo dubbi che potesse arrivare a livelli medio-alti in Serie A, ma sono sorpreso che sia già nella prima squadra della Juventus. Bravo Pirlo a buttarlo dentro, evidentemente lo aveva già seguito nell'Under 23 e ne è rimasto colpito".