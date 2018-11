Tevez carica Boca, cena a base di asado

Diventa motivare alla vigilia del Superclasico contro il River

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Una cena a base di asado per esorcizzare timori e paure nell'antivigilia del ritorno del Superclasico, in programma domani fra River Plate e Boca Juniors (andata 2-2), la supersfida che assegnerà la Coppa Libertadores. Già alla fine del match d'andata, l'Apache aveva incitato i compagni, ieri li ha invitati in blocco - non sono stati esclusi nemmeno medici e massaggiatori - nella propria dimora, a Buenos Aires, per compattare il gruppo a poche ore dalla "battaglia decisiva", per il titolo di campione sudamericano. Il Boca è infatti atteso da una vera e propria 'guerra' agonistica nello stadio Monumental e Tevez - che va a caccia probabilmente di uno degli ultimi trofei in carriera - ha voluto indossare i panni di motivatore.